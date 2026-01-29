За майже 2 роки роботи індексний фонд OTP Group перевищив 100 млн євро активів

Інвестиційний фонд OTP CETOP UCITS ETF, створений у партнерстві OTP Fund Management та OTP Group, перевищив позначку 100 мільйонів євро активів під управлінням. Менш ніж за два роки з моменту запуску продукт став одним із найдинамічніше зростаючих ETF (торговий індексний фонд) у регіоні Центральної та Східної Європи.

Запущений навесні 2024 року, OTP CETOP UCITS ETF надає інвесторам зручний доступ до 25 найбільших і найліквідніших публічних компаній Центральної та Східної Європи в межах одного інвестиційного інструменту. Такий формат значно спрощує інвестування у регіональні ринки капіталу та відкриває нові можливості для клієнтів, які зацікавлені у довгострокових інвестиціях і диверсифікації портфеля.

«Сила OTP Group полягає у співпраці на рівні всієї групи та обміні знаннями між країнами. Як міжнародна компанія зі штаб-квартирою у Будапешті, ми маємо глибоку експертизу ринків Центральної та Східної Європи, що забезпечує надійну підтримку нашим клієнтам. Саме ця спільна експертиза та тісна співпраця з OTP Fund Management дали змогу створити продукт, який заповнює реальну прогалину на ринку — OTP CETOP UCITS ETF. Досягнення рівня 100 мільйонів євро менш ніж за два роки — це не просто вражаюча цифра, а чітке підтвердження того, що за правильної структури та прозорого функціонування можна створити провідний регіональний інвестиційний продукт, який може слугувати бенчмарком і підтримувати довгостроковий інтерес до ринків Центральної та Східної Європи», — зазначив Аттіла Банфі, керуючий директор OTP Global Markets.

У 2025 році індекс CETOP NTR, на основі якого сформовано фонд, продемонстрував зростання на 56% і став найбільш активно торгованим ETF на Будапештській фондовій біржі

«Динаміка індексу та популярність ETF свідчать про те, що регіональні компанії, зокрема угорські, є привабливими як для внутрішніх, так і для міжнародних роздрібних та інституційних інвесторів. Продукт, створений групою OTP, є важливою частиною пропозиції Будапештської фондової біржі та демонструє довгострокову професійну цінність співпраці між OTP та біржею», — зазначив Тібор Тот, генеральний директор Будапештської фондової біржі.

OTP CETOP UCITS ETF також отримав високе професійне визнання на міжнародному рівні, зокрема нагороди Austrian XENIX ETF Awards, «Інноваційний продукт року 2024» Будапештської фондової біржі та «Розвиток управління фондами року» за підсумками 2025 року.