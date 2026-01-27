Інтерфакс-Україна
14:03 27.01.2026

Онлайн-кампанія та власний переказ: ОТП БАНК зібрав 4,5 млн грн для Superhumans Center

АТ «ОТП БАНК» продовжує кількарічну історію співпраці із Superhumans Center – центром реабілітації, лікування та протезування українців та українок, які отримали травми та втратили кінцівки на війні. Допомога у розмірі 4,5 млн грн була зібрана під час великої благодійної кампанії та через власний переказ Банку. 

Як це було. У грудні Superhumans Center та ОТП БАНК провели аукціон-збір «Різдво для Суперів» у застосунку OTP Bank UA. Учасникам аукціону пропонувалися унікальні лоти. Їх підготували самі пацієнти Superhumans Center, які вже пройшли реабілітацію: ранкова пробіжка з марафонцем, який має протез, тренування з плавання із колишнім пацієнтом Superhumans Center, який переплив Босфор, квитки на виставу, екскурсія Superhumans Center тощо.

До того ж була можливість зробити донат на будь-яку суму, а за благодійний переказ від 300 грн клієнти отримували ексклюзивну «сорочку» на свою картку від ОТП БАНК.

За підсумками аукціону для клієнтів та збору було накопичено 2,6 млн грн. Ще 424,4 тис. грн було отримано на внутрішньому аукціоні, який відбувся серед працівників ОТП БАНК: лоти готували всередині команди, і колеги з Банку могли за них поборотися та придбати. Сам ОТП БАНК додатково направив 1,5 млн грн на користь Superhumans Center.

Про партнерство. «Довга та успішна історія, сповнена тепла та поваги – так можна охарактеризувати нашу співпрацю із Superhumans Center», –  розповіла Леся Сирота, team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК.

«Ми надзвичайно захоплюємося стійкістю та мужністю Суперів, адже і в нашій команді працює один із Суперів. І ми раді розпочати 2026 рік з великої доброї справи, яку ми до того ж реалізували у застосунку – тобто так, щоб клієнтам було максимально зручно, комфортно та корисно. Диджитальність і благодійність – найкраще сучасне поєднання технологій і соціальної відповідальності», – додала вона.

Онлайн-аукціони. Нагадаємо, що ОТП БАНК вже три роки поспіль проводить благодійні аукціони у мобільному застосунку ОТР Bank UA.

У 2023 році відбулося одразу два аукціони, приурочені до Дня Незалежності та Свята Різдва, зібрані на них 8,8 млн грн були спрямовані на підтримку Superhumans Center.

У грудні 2024 року працівники ОТП БАНК на внутрішньому благодійному аукціоні зібрали 1 млн грн для придбання інкубатора в Харківський обласний перинатальний центр.

У серпні 2025 року ОТП БАНК та Благодійний Фонд Сергія Притули провели онлайн-аукціон «Вільне небо в 34», який був приурочений до 34-ої річниці проголошення незалежності України і завдяки якому вдалося отримати 1,8 млн грн. Ці кошти були спрямовані на посилення обороноздатності України. 

У грудні 2025 року ОТП БАНК та Superhumans Center провели благодійний аукціон «Різдво для Суперів».

