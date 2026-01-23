Sense Bank поділився результатами автоматизації сервісів для клієнтів

Sense Bank продовжує цифрову трансформацію. Вже диджиталізовано понад 90% послуг і продуктів банку для бізнес-клієнтів, крім того, автоматизовані майже всі сервіси для фізичних осіб, які обслуговуються у відділеннях. Водночас клієнти-ФОПи можуть отримати ключові продукти 100% дистанційно у мобільному застосунку Sense SuperApp.

У напрямі МСБ Sense Bank забезпечив один із найвищих рівнів цифровізації на ринку. Більшість щоденних операцій доступні дистанційно — у Sense SuperApp та Sense Business Online — без необхідності звернення до відділень або контакт-центру. Унікальним сервісом для юросіб є відкриття рахунку компаній повністю онлайн.

У 2025 році Sense Bank розширив також цифрові можливості для ФОПів: у Sense SuperApp доступні актуалізація ідентифікаційних даних, оформлення довіреностей і електронний обмін документами з банком. У результаті понад 70% активних клієнтів-підприємців використовують застосунок як основний інструмент для керування фінансами. До слова, ще одне оновлення для ФОПів та юридичних осіб — оформлення депозитів дистанційно — доступно в Sense Business Online.

Головною новацією 2025 року у Sense SuperApp стала поява окремого бізнес-розділу, де зібрані важливі фінансові сервіси для щоденної роботи керівника компаній. Відтак Sense SuperApp — один із небагатьох банківських застосунків, який дозволяє одночасно керувати особистими коштами, а також рахунками ФОП та юридичних осіб.

Своєю чергою клієнти-фізособи мають можливість користуватися послугами та сервісами повністю дистанційно у Sense SuperApp. Завдяки цифровізації процесів у 2025 році близько 90% документів під час обслуговування у відділеннях банк опрацьовує у paperless-форматі. Ідентифікація та повторна ідентифікація, оформлення зарплатних карток і кредитних карток до них у відділеннях здійснюються без використання паперу з онлайн-рішенням щодо кредитного ліміту. У результаті банківські продукти, що мають найбільший попит і які клієнти отримують у пунктах обслуговування, вже реалізовані у диджитал-форматі.

Автоматизація згаданих процесів дозволила суттєво скоротити час обслуговування клієнтів, зменшити обсяг ручної роботи у фронт- та бек-офісі, а також оптимізувати операційні витрати, зокрема на папір і логістику документів. Для клієнтів це означає можливість виконувати більшість операцій самостійно, повністю онлайн.

Наступними етапами paperless-трансформації у мережі відділень Sense Bank стануть переведення касових операцій у цифровий формат, а також подальша автоматизація регуляторних процесів, зокрема ідентифікації клієнтів PEP, CRS тощо.