Sense Bank, Google Cloud та Wise IT провели спільний захід про АІ для бізнесу

Sense Bank спільно з Wise IT та Google Cloud провели подію «Sense Brunch: Як АI від Google змінює бізнес». Захід у просторі преміального банкінгу Sense Club об’єднав представників середнього та корпоративного бізнесу, технологічних партнерів і експертів банку.

Учасникам презентували практичні кейси застосування ШІ у бізнес-процесах та можливості Google Gemini – нової мультимодальної моделі, здатної працювати з текстами, кодом, зображеннями, аудіо та відео. Ці інструменти відкривають компаніям нові можливості для автоматизації, аналітики та підвищення продуктивності.

Під час події експерти Google Cloud Влад Патенко, Customer Engineering Manager, та Анна Дорошенко, Enterprise Account Executive, представили кейси впровадження Google AI у глобальних компаніях.

Представники Sense Bank – Дмитро Чернега, керівник відділу роботизації, та Олександр Драгін, CIO банку – розповіли про внутрішні проєкти з використанням інструментів Google та досвід переходу банку на хмарні рішення.

Завершилася подія панельною дискусією «AI у бізнесі: як перетворити виклики на можливості» за модераторства Олександра Коваля, Google Workspace Product Manager at Wise IT. Учасники – Олександр Драгін, CIO Sense Bank, Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department at Netpeak, Євгеній Бачинський, Vice President at Sigma Software – обговорили майбутнє штучного інтелекту в Україні, потенціал AI-рішень для різних галузей та актуальні виклики цифрової трансформації.