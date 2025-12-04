Державний банк долучився до розвитку дуальної освіти у вишах

В Україні з’явився один з перших прикладів впровадження дуальної освіти у співпраці вишу та фінансової установи: Sense Bank та Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІКТ) підписали угоду, яка відкриває студентам шлях до реального банківського досвіду вже під час навчання. Це партнерство формує нову модель підготовки фахівців – коли теорія одразу поєднується з практикою, а університет і бізнес спільно будують сучасні освітні стандарти.

Укладання угоди стало продовженням вже наявної співпраці між ДУІКТ та Sense Bank, у межах якої реалізуються освітні й практичні проєкти для студентської молоді.

«Для Sense Bank партнерство з університетами – це інвестиція у майбутнє банківської галузі. Ми хочемо, щоб студенти вже під час навчання отримували практичні навички, розуміння сучасних фінансових сервісів і могли побачити, як працює банк ізсередини. Дуальна освіта – це можливість відкрити таланти, підтримати їхній розвиток і створити умови, у яких молоді спеціалісти можуть реалізувати свій потенціал», – зазначила Юлія Тур, керівниця напряму роздрібного бізнесу Sense Bank.

Під час підписання угоди ректор ДУІКТ, професор Володимир Шульга підкреслив важливість партнерства та відзначив відкритість банку до спільного розвитку освітнього простору: «Наш університет завжди прагне надавати здобувачам освіти можливості, які формують їх як сучасних, компетентних і конкурентних фахівців. Ми щиро вдячні Sense Bank за підтримку, довіру та готовність інвестувати свій досвід у підготовку молоді. Дуальна освіта – це шлях до якісно нового рівня професійної підготовки, і ми раді розвивати його разом із надійними партнерами».

Перші студенти розпочнуть навчання та роботу в межах дуальної програми Sense Bank з грудня цього року.