Sense Bank фіксує стрімке зростання попиту на послугу «Легка розстрочка»

За результатами продажів у 3 кварталі 2025 року кількість унікальних клієнтів, які скористалися сервісом «Легка розстрочка», зросла на 80%, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Такий само приріст продемонструвала й кількість угод, оформлених у «Легку розстрочку».

Обсяг продажів у межах сервісу зріс на 105% – більш ніж удвічі, а середній чек покупок – на 15%. Такі результати підтверджують високий попит клієнтів на зручні безготівкові покупки з можливістю оплати частинами.

До кінця року Sense Bank планує вдвічі розширити партнерську мережу, відкриваючи нові можливості для клієнтів і бізнесів. Одним із ключових оновлень року стала поява в мобільному застосунку Sense SuperApp функції «Персональні пропозиції», що робить акційні пропозиції від партнерів більш персоналізованими. Система на основі штучного інтелекту добирає персоналізовані пропозиції для клієнтів, враховуючи їхні вподобання, історію покупок і регіон проживання. Завдяки цьому користувачі отримують вигідні акції, а партнери – новий ефективний канал для збільшення продажів.

«Ми бачимо, що “Легка розстрочка” стала для наших клієнтів не просто фінансовим інструментом, а частиною щоденного життя. Вона поєднує зручність, технологічність і вигоду, дозволяючи купувати потрібне саме тоді, коли це актуально. Завдяки штучному інтелекту в застосунку ми робимо кожну пропозицію персоналізованою», – зазначив Антон Коляна, керівник напряму розвитку партнерських програм Sense Bank.