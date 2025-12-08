Sense Bank та Mastercard фіксують зростання попиту на картки TRY для дітей і підлітків

Близько 15 000 дитячих карток TRY вже оформлено клієнтами Sense Bank і Mastercard після запуску проєкту у серпні 2025 року. Такий результат демонструє високий попит серед українських родин на сучасні фінансові рішення, які допомагають дітям сформувати відповідальне ставлення до грошей та впевнено робити перші кроки до власної фінансової незалежності.

Близько 30% оформлень припадає на дітей віком 6–13 років. Найчастіше батьки відкривають дітям перші картки у 10–11 років, коли з’являються самостійні покупки та усвідомлення власної відповідальності за витрати. Батьки активно використовують інструменти контролю — відстежують транзакції, визначають дозволені типи операцій та встановлюють ліміти витрат.

Перші безготівкові покупки юних користувачів переважно відбуваються у супермаркетах, кафе та на маркетплейсах. Водночас у Sense SuperApp вже працює функціонал, який дозволяє дітям «заробляти» власні кошти, виконуючи завдання від батьків із грошовою винагородою. Найчастіше це завдання по дому, творчі, навчальні та розвивальні активності. Наприклад, діти можуть «заробити» гроші за прибирання у кімнаті, вивчення нового вірша, написання оповідання, проведення сімейної зарядки тощо. Такий формат поєднує практичний досвід із фінансовим вихованням.

Водночас понад 70% усіх оформлених карток TRY припадає на підлітків віком 14–17 років, які вже самостійно відкривають картку та активно застосовують її для безготівкових платежів і переказів коштів. У Sense Bank зазначають, що зручні й безпечні фінансові інструменти дають молоді змогу впевнено робити перші кроки до фінансової самостійності.

Щоб подякувати користувачам карток TRY за довіру та активне використання, Mastercard разом із Sense Bank запустили акцію: з 1 грудня 2025 року кожна покупка від 50 гривень автоматично бере участь у розіграші iPhone 17 Pro. Усього буде розіграно 2 смартфони, а переможців визначатимуть щомісяця — за підсумками грудня та січня. Акція триватиме до 31 січня 2026 року.