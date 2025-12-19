Інтерфакс-Україна
14:45 19.12.2025

Sense Bank розширив лінійку кредитних рішень для аграрного сектору

Для підтримки аграрного бізнесу України Sense Bank та агротехнологічна компанія-імпортер і національний оператор ринку мінеральних добрив «Агрохімтехнолоджі» підписали договір про співробітництво, зокрема щодо запровадження спільної партнерської програми кредитування «Поле можливостей з добривами від Агрохімтехнолоджі та вигідним кредитом з Sense Bank від 0,01% річних».

За умовами партнерської програми діятиме знижена відсоткова ставка від 0,01% річних. Крім того, партнерська знижка застосовується до державної програми кредитування «Доступні кредити 5-7-9%», тобто процентна ставка за програмою становить 11,5% річних для мікробізнесу замість 13%, 13,5% річних — для середнього бізнесу замість 15%.

«Для аграрного бізнесу доступ до обігових коштів у потрібний момент, без застави є дуже важливим. Саме тому Sense Bank разом з Агрохімтехнолоджі створили партнерську програму, яка поєднує вигідні умови фінансування з можливістю своєчасно забезпечити господарства якісними мінеральними добривами. Гнучкий графік погашення, мінімальна ставка та швидке ухвалення рішення дозволяють аграріям планувати сезон без зайвих фінансових ризиків», — підкреслила Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank. 

Кредит надаватиметься строком до 12 місяців з відсотковою ставкою 0,01% річних. Комісія становитиме 0% або 1,25%, залежно від обраної програми фінансування. Кредит без застави надаватиметься до 10 мільйонів гривень. Докладно про умови за посиланням.

