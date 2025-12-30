В ЖК Gravity Park з’явився тариф Free Watt: світло вдвічі дешевше

В столичному житловому комплексі Gravity Park презентували власний тариф на електроенергію для мешканців – Free Watt . За ним вартість послуги становить лише 2,30 грн за кіловат-годину, що майже вдвічі менше стандартного тарифу, встановленого українським Урядом. Той наразі становить цілих 4,32 грн. Тариф у Gravity Park же по вартості наближений до нічного, яким власники двофазних лічильників користуються з одинадцятої ночі до сьомої ранку. Але для мешканців енергоефективного київського ЖК ціна у 2,30 грн залишатиметься незмінною у будь-який час доби, в тому числі під час пікових навантажень.

Як залишиться незмінним і енергопостачання загалом, адже Gravity Park став першим житловим комплексом Києва, всі будинки та інфраструктура якого повністю убезпечені від блекаутів. Світло в ньому не зникатиме незалежно від встановлених графіків відключень та інших зовнішніх обставин.

Досягли цього шляхом ефективного використання енергії сонця та як наслідок зменшення споживання з міської електромережі. На покрівлі кожного будинку розміщено велику кількість сонячних панелей Jinko, які перетворюють світло на постійний електричний струм. Він подається у встановлені в електрощитових інвертори DEYE, які трансформують струм вже в змінний та передають в електромережу. При цьому надлишки згенерованої енергії, які не були використані, накопичуються у потужних залізофосфатних акумуляторах, аби стати в нагоді вночі та в хмарну погоду.

Завдяки виробленню та накопиченню власного ресурсу мешканцям ЖК також не доведеться платити за електроенергію, спожиту в місцях загального користування – під’їздах, ліфтах, коридорах, паркінгу. А ще перейматися щодо відключень: в Gravity Park автономно функціонуватимуть ліфти, системи безпеки, освітлення та інші необхідні сервіси. Звісно, живлення зберігатиметься і в оселях.

При цьому система енергозабезпечення ЖК розширюватиметься з кожною новою чергою будівництва. Власні сонячні панелі, інвертори та акумулятори матимуть всі будинки. Приміром, в будинку №2, введеному в експлуатацію в серпні цього року, інвертор генерує 30 кВт⋅год, а акумулятор здатний накопичити ще до 20 кВт⋅год. Зараз вже триває встановлення аналогічних систем ще в трьох нещодавно зданих будинках.

Крім того, передбачено і загальну велику станцію, яка зможе забезпечити живлення будь-якого будинку або системи в залежності від поточних потреб. Її інвертор генеруватиме вже 100 кВт⋅год. А акумулятор зберігатиме 250 кВт⋅год – достатньо, аби цілий місяць живити однокімнатну квартиру без жодного зменшення стандартного рівня споживання електроенергії.

Окремо підключатися до тарифу Free Watt новоселам у Gravity Park не потрібно. Доступ до нього вони отримують автоматично в момент підписання договору з керуючою компанією. При цьому житловий комплекс не покладатиметься на самозабезпечення безальтернативно. Він, як і будь-яка інша новобудова, підключений і до міської електромережі. Але на ціну у 2,30 грн за кВт⋅год для мешканців це не впливає.

При цьому використання відновлювальних джерел енергії дозволить значно зменшити вуглецевий слід житлового комплексу порівняно з іншими новобудовами подібного масштабу. Фокус на екологічність взагалі одна зі складових його концепції: це і малоповерхові будинки від 4 до 9 поверхів, і затишні зелені дворики з променадами, і палісадники на перших поверхах. Сама локація Gravity Park підштовхує до гармонії з природою – він розташований на Берестейському проспекті, 139, серед зелені Святошинського району Києва.

Водночас інфраструктура ЖК не зазнала жодних компромісів. Тут відкриється повноцінний ТРЦ з магазинами, кафе, супермаркетом NOVUS, рестораном McDonald’s, автомийкою, спортзалом та школою художньої гімнастики імені Дерюгіної. На території ЖК працюватиме ресторан з басейном та озером, будуть облаштовані зони барбекю та альтанки. З’явиться громадський простір з кав’ярнями, магазинами, майстернями та відкритими зонами відпочинку. Спортивні та дитячі майданчики, паркінг та укриття – кожен сучасний мешканець мегаполісу знайде в Gravity Park все необхідне для спілкування і комфорту.

На сьогоднішній день в першому енергонезалежному комплексі введені в експлуатацію чотири будинки. Зведення ще дев’яти триває – всі вони заплановані до здачі протягом наступного року. А тим часом активно формується і благоустрій території: створюються зелені зони та дитячі майданчики.