Інтерфакс-Україна
Події
10:49 16.11.2025

Петиція із закликом підвищити вартість проїзду у київському метро до 15 грн набрала лише 250 голосів

2 хв читати
Петиція із закликом підвищити вартість проїзду у київському метро до 15 грн набрала лише 250 голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом підвищити тариф на проїзд у Київському метрополітені до 15 грн не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 16 вересня і станом на 16 листопада вона набрала лише 254 голоси із 6 тис. необхідних.

"Звертаюся до міської влади з пропозицією щодо підвищення тарифу на проїзд у київському метрополітені до 15 гривень. Це підвищення є необхідним для забезпечення сталого функціонування метрополітену, а також для забезпечення подальшого розвитку та модернізації цієї важливої частини міського транспорту", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, таке підвищення потрібне через: зростання витрат на енергоресурси; необхідність підвищення зарплат працівникам; потребу оновлення рухомого складу; розвиток метрополітену та будівництво нових ліній.

На сьогодні ціна однієї поїздки в київському метро становить 8 грн, а придбавши проїзний на 50 поїздок, вартість однієї поїздки знижується до 6,50 грн.

Як повідомлялося, із 1 січня 2022 року у Києві планували підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 20 грн, а для власників картки киянина - до 12 грн.

У кінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду у міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році у міській владі Києва заявили, що не збираються підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року мер Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто зараз шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд.

Теги: #київ #тариф #метро #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 16.11.2025
У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

13:48 15.11.2025
Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

Акція протесту проти корупції в Києві на Майдані зібрала менше 30 учасників

12:02 15.11.2025
Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

Сьомою загиблою внаслідок атаки РФ на Київ стала удова першого загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС у 1986 році

09:54 15.11.2025
Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

Померла одна з постраждалих внаслідок обстрілу Києва 14 листопада, кількість загиблих сягнула 7 – КМВА

07:50 15.11.2025
Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

20:04 14.11.2025
Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

Кількість постраждалих в Києві після нічної атаки сягнула 36 людей, пʼятеро з них у важкому стані

16:34 14.11.2025
Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

Київська громада передала бійцям 112-ї бригади тероборони 1,5 тис. БпЛА різних типів

13:47 14.11.2025
У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

У Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви російської атаки - влада

12:44 14.11.2025
УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

УЧХ працював на п’яти локаціях столиці після російських обстрілів

12:31 14.11.2025
У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

У Києві тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість постраждалих зросла до 34 осіб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Збито/подавлено 139 із 177 цілей противника, є влучання на 14 локаціях

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

ОСТАННЄ

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

В "Дії" вже подано понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку, Зеленський анонсував старт подачі через "Укрпошту"

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Внаслідок ворожого удару по житловому сектору на Сумщині травмована людина

Бельгія засуджує масові атаки Росії на Україну та удар по посольству Азербайджану

Ворог атакував енергообʼєкти та інфраструктуру на Чернігівщині

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

Зеленський анонсував історичну угоду з Францією та візит до Іспанії для посилення обороноздатності України

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА