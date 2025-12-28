Інтерфакс-Україна
Події
14:20 28.12.2025

Рух електротранспорту в Києві повністю відновлено - КМДА

1 хв читати
Рух електротранспорту в Києві повністю відновлено - КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомляє про повне відновлення руху електротранспорту у звичайному режимі, порушеному внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на суботу.

"Рух електротранспорту повністю відновлено", - повідомляється в телеграм-каналі КМДА в неділю вдень.

Як повідомлялося, протягом суботи робота низки трамвайних та тролейбусних маршрутів була призупинена, частина інших працювала зі змінами у зв’язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі на численних ділянках. Також обмеження вводилися в роботу метрополітену.

Станом на ранок неділі деякі маршрути трамваїв і тролейбусів у лівобережній частині Києва також не працювали або працювали за скороченими маршрутами через відсутність електроенергії. На окремих ділянках було організовано рух тимчасових автобусних маршрутів. О 12:59 було повідомлено про повне відновлення руху трамваїв, о 14:04 – тролейбусів.

Теги: #київ #відновлення_руху #електротранспорт

12:16 28.12.2025
Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

10:51 28.12.2025
У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

23:17 27.12.2025
"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

22:19 27.12.2025
Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

14:03 27.12.2025
Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

13:08 27.12.2025
Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

11:04 27.12.2025
Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

