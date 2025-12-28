Рух електротранспорту в Києві повністю відновлено - КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомляє про повне відновлення руху електротранспорту у звичайному режимі, порушеному внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки в ніч на суботу.

"Рух електротранспорту повністю відновлено", - повідомляється в телеграм-каналі КМДА в неділю вдень.

Як повідомлялося, протягом суботи робота низки трамвайних та тролейбусних маршрутів була призупинена, частина інших працювала зі змінами у зв’язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі на численних ділянках. Також обмеження вводилися в роботу метрополітену.

Станом на ранок неділі деякі маршрути трамваїв і тролейбусів у лівобережній частині Києва також не працювали або працювали за скороченими маршрутами через відсутність електроенергії. На окремих ділянках було організовано рух тимчасових автобусних маршрутів. О 12:59 було повідомлено про повне відновлення руху трамваїв, о 14:04 – тролейбусів.