Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського й президента США Дональда Трампа відбудеться на три години раніше ніж було заплановано заздалегідь, повідомляє Білий дім.

Початково зустріч у Палм-Біч, в штаті Флорида, мала відбутися о 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом – ІФ-У), однак тепер у розкладі оприлюдненому прес-пулом Білого дому значиться 13:00 за місцевим часом (20:00 київського часу – ІФ-У).

Джерело: https://www.forth.news/whpool/CWY6skd5ftxKDKVRKigww