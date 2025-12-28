"Фурси" на Київщині та "Місто дій" на Львівщині поповнили реєстр індустріальних парків

Кабінет міністрів 26 грудня ухвалив рішення про включення двох нових індустріальних парків — "Фурси" (Фурсівська сільська територіальна громада Білоцерківського р-ну Київської обл.) та "Місто дій" (м.Дрогобич, Львівська обл.) — до Реєстру індустріальних парків, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на своєму сайті.

"Для розвитку парку ініціатор — ТОВ "Індустріальний парк "Фурси" — планує залучити майже 992 млн грн інвестицій… Загальний обсяг капітальних інвестицій у розбудову парку "Місто дій" оцінюється у 188,7 млн грн. Ініціатор проєкту (ТзОВ "Надрагідробурмаш" – ІФ-У) планує спрямувати понад 130,8 млн грн власних коштів протягом 2025–2028 років", – йдеться у повідомлені Мінекономіки.

Згідно з ним спеціалізацією парку "Фурси" названі виробництво металевих виробів, електричного устаткування та машин; харчова промисловість; науково-технічна діяльність, сфера IT та телекомунікацій, тоді як "Місто дій" – виготовлення будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво напоїв та паперу, електроніка, машинобудування, харчова промисловість та альтернативна енергетика.

Індустріальний парк "Фурси" розташований на площі 11,0215 га, на якій планується створити орієнтовно 500 нових робочих місць. Фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів ініціатора, державного стимулювання, а також приватних інвестицій майбутніх учасників.

Індустріальний парк "Місто дій", за даними Мінекономіки має площу 21,61 га, хоча затверджена міськрадою його концепція розрахована на 10,26 га комунальної землі, яку орендує "Надрагідробурмаш". Парк планує забезпечити роботою близько 550 фахівців. Додатковим джерелом розвитку стануть кошти учасників (близько 5,33 млн грн), акумульовані завдяки податковим пільгам (звільнення від податку на прибуток).

Наразі у Реєстрі індустріальних парків налічується 118 об’єктів, уточнило Мінекономіки.

Згідно з даними YouControl, основним власником зареєстрованого наприкінці 2022 року ТОВ "Індустріальний парк "Фурси" зі статутним капіталом 1,86 млн грн з часткою 97,7% є Людмила Плющ.

ТОВ "Надрагідробурмаш" зі статутним капіталом 4,61 млн грн, зареєстроване у листопаді 2010 року, на 100% належить Ігорю Будревичу.