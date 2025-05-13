Інтерфакс-Україна
Події
14:48 13.05.2025

Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

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Уряд погодив виключення чотирьох індустріальних парків з Реєстру

Уряд України погодив виключення з Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки "iPark", "Яворівський", "Ланнівський", "E40 Industrial Park".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Як повідомлялось, ІП "iPark" (Одеська обл.) загальною площею 16 га внесено в Реєстр промпарків в 2014 році, його керуюча компанія – портовий оператор "Трансінвестсервіс" (ТІС), а ініціаторами створення стали Андрій Ставніцер та Валентина Мушинська.

Метою створення "iPark" стало залучення інвестицій в економіку села Візирка та Комінтернівського району Одеської області, створення виробничо-промислового комплексу.

Пріоритетними напрямами діяльності зазначались  переробна, приладобудівна, автомобілебудівна, електронна та електротехнічна промисловість.

ІП "Яворівський" (Львівська обл.) площею 40 га, ініціатором створення якого виступила Яворівська райрада, було внесено в Реєстр у 2017 році, керуюча компанія – "Юпаркс", з якою у лютому 2025 року було припинено договір про створення та функціонування парку.

Планувалось виробництво запчастин і комплектуючих для машинобудування та для автопромисловості, приладобудування, металообробка, виробництво пластмасових, легка промисловість.

"Ланнівський індустріальний парк" (Полтавська обл.) площею 30,7 га зареєстровано у вересні 2017 року, ініціатором створення виступило ПП "Ланнівський цукровий завод".

За інформацією Мінекономіки на той час, керуючою компанією є ТОВ "Ланнівська МТС", а учасником – ПП "Ланна-Агро", що входять до Ланнівської агропромислової групи.

Планувалась діяльність, пов'язана з переробкою сільгоспсировини, харчовою промисловістю, сільгоспмашинобудуванням та обслуговуванням, а також логістикою та зберіганням. Очікувалось створення близько 600 робочих місць.

E40 Industrial Park (Київська обл.) площею 48,5 га на території Колонщинської сільради Бучанського району зареєстровано у лютому 2021 року. Ініціатором створення виступило ТОВ "Корма Девелопмент", засновником якої є Dragon Capital Investments (кінцевий бенефіциар Томаш Фіала).

Наприкінці того ж року Dragon Capital отримала дозвіл на будівництво першої черги парку - складського комплексу класу "А" площею 25,7 тис. кв. м.

До виключення чотирьох парків в Реєстрі індустріальних парків налічувалось 99 ІП.

Як повідомлялось, виключення індустріальних парків з реєстру не є підставою для їх ліквідації. Вони можуть продовжити роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

Теги: #індустріальні_парки #уряд

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