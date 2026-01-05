Інтерфакс-Україна
12:28 05.01.2026

На кінець 2025 року в індустріальних парках збудовано чи будувалось 37 заводів – Мінекономіки

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України збудовано чи будувались 37 промислових підприємств, з яких вже збудовано 22 заводи і 15 – у процесі будівництва, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як повідомлялось на кінець 2024 року в індустріальних парках діяло або будувалось 25 промпідприємств, з яких 12 були збудовані.

Серед діючих або тих, що будуються станом на кінець минулого року - підприємства у сфері агропереробки, виробництва продуктів харчування, меблевої і деревообробної промисловості, машинобудування та інші. Діючі підприємства утворили 3716 робочих місць.

Мінекономіки також нагадує, що також у 2025 році ухвалило рішення про надання державного стимулювання 13 індустріальним паркам для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на загальну суму 697,77 млн грн.

Крім того, упродовж року перераховано 202,91 млн грн двом індустріальним паркам, рішення щодо яких були прийняті у 2024 році.

Таким чином, загальний обсяг державного стимулювання індустріальних парків у 2025 році склав 900,681 млн грн, підсумовує міністерство.

"2025-й став роком, коли кількість індустріальних парків перетворюється у реальні майданчики для розгортання політики "Зроблено в Україні". Майже мільярд гривень держстимулювання індустріальним паркам цього року — це інвестиція в інфраструктуру, яка вже сьогодні дає життя новим заводам. Держава закладає фундамент, а бізнес перетворює його на нові потужності та робочі місця", – цитується у повідомленні міністр економіки Олексій Соболев.

Як повідомлялось, держстимулювання минулого року отримали 13 індустріальних парків.

Станом на 31 грудня 2025 року до Реєстру індустріальних парків включено 118 індустріальних парків, з яких 24 парки були включені протягом 2025 року. Водночас вісім парків, що не здійснювали жодної діяльності, було виключено з Реєстру.

Програма "Державне стимулювання створення індустріальних парків передбачає розвиток інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків на умовах співфінансування. Державна підтримка може бути спрямована на будівництво доріг, електричних мереж, систем водопостачання та водовідведення, газопостачання та інших технічних рішень, необхідних для запуску виробництв.

Держстимулювання передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% на суму до 150 млн грн на один ІП, а для деокупованих територій у співвідношенні 80% на 20%.

Мінекономіки реалізує програму у співпраці з Укрексімбанком, Ощадбанком, Укргазбанком та Сенс Банком.

Для учасників ІП також передбачено низку фіскальних стимулів.

