Інтерфакс-Україна
Економіка
10:12 30.04.2025

Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону – Хмельницький

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Створення індустріальних парків з підтримкою держави полегшить повернення українців з-за кордону – Хмельницький

Гостре питання повернення громадян з-за кордону можливо вирішити лише створенням в Україні конкурентих можливостей, вважає український підприємець, засновник холдингу UFuture, інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький. 

“Часто запитують, що потрібно зробити, щоб повернути наших людей з-за кордону. Я не бачу іншого шляху, окрім як через створення в Україні конкурентних можливостей — якісна освіта, робочі місця, гідна зарплата, рівень життя і сервіси. Індустріальний парк — це саме така точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів", - сказав він на форумі "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", який відбувся днями у Білій Церкві.

Хмельницький додав, що завдяки підтримці індустріальних парків з боку держави та місцевої громади в країну надходять інвестиції, тоді як індустріальні парки генерують податки в бюджет. За його словами, торік парк "Біла Церква" перерахував до місцевого бюджету 18 млн грн податків, цього року планує 25 млн грн, а наступного — 50 млн грн.

Він подякував за важливі кроки, які держава робить для підтримки індустріальних парків.

“Міністерство економіки ухвалило потужне рішення — компенсувати 50% витрат на будівництво комунікацій при створенні індустріальних парків. … А за підтримки місцевої громади, депутатів та голови міської ради вдалося реалізувати прокладення дороги та комунікацій в парку”, - сказав підприємець.

Як повідомлялось, фінська Peikko Group Corporation оголосила 24 червня про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій в індустріальному парку "Біла Церква", заплановані інвестиції в який складуть EUR3 млн.

"Також тут свої виробництва будують англійська та німецька компанії. Є і українські підприємства з Харкова та Сум — справжні герої, які не виїхали за кордон, а продовжують працювати в Україні", - підкреслив Хмельницький.

Він нагадав, як двадцять років тому його запросили на зустріч з віцепремʼєром, як підприємця, щоб поділитися своїм баченням, як забезпечити швидке економічне зростання. "Я чесно відповів, що не знаю, як досягти зростання за кілька місяців. Але знаю, що треба робити вже зараз, щоб через 15–20 років Україна стала сильною економікою: розвивати індустріальні парки, виробництво й освіту. Тоді до цього не були готові. Сьогодні я бачу, що ми рухаємось в правильному напрямку", - підкреслив Хмельницький.

Він зазначив, що тренд на відновлення промисловості - глобальний, наприклад, США розглядають можливість інвестувати 1 трильйон доларів у власні індустріальні парки, щоб повернути виробництва з Китаю.

Індустріальний парк (ІП) "Біла Церква" - проєкт холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького - передбачає до 2030 року залучення 30 компаній-резидентів та  $250 млн інвестицій, створення  до 4 тис. робочих місць.

Теги: #індустріальні_парки #закордон #хмельницький #повернення

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