Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

Засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький в рамках окреслених на 2026 рік бізнес-цілей планує, зокрема, створити навчальний центр в індустріальному парку "Біла Церква".

"На початку року я завжди фіксую свої цілі. Знаю, що на 100% план не виконаю, бо не можу точно передбачити, які виклики принесе 2026. Але цілі потрібні — вони тримають фокус", - йдеться у дописі Хмельницького у Fаcebook.

Серед п’яти окреслених бізнес-цілей також початок реалізації школи та арт-алеї в UNIT.City.

Крім того, Хмельницький має намір зберегти та розвивати команду й погасити щонайменше $10 млн кредитів.

"Далі розкладу ці цілі на конкретні завдання і почну діяти", - зазначив він.

UFuture – холдинг Хмельницького, що об’єднує його комерційні та соціальні проєкти. Має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюють у $500 млн, а загальна капіталізація бізнесів, в які холдинг інвестував, становить до $1 млрд.

ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включено до Реєстру індустріальних парків у 2018 році.

На освоєній території парку діє 19 резидентів, серед яких, окрім залучених із 2022 року Unilever, InTiCa Systems, Peikko і релокованої з Харкова Pripravka, також логістичне депо "Нової пошти", комплекс зберігання і переробки зернових "Волиця-Агро", завод електрофурнітури Plank Electrotechnic, виробник висотного устаткування для будівельних робіт Virastar.

Як повідомлялось, влітку 2025 року ІП "Біла Церква" підписав договір з виробником упаковки для харчопрому "Гуалапак Україна", "дочкою" італійської Guala Pack щодо будівництва комплексу промислових будівель загальною площею близько 10 тис. кв. м. з метою релокації заводу, який працював у Сумах та був частково перезапущений на орендованих площах в Тернопільській області. Заплановані інвестиції - EUR12 млн.

Іноваційний парк UNIT.City, створений в Києві на території колишнього мотозаводу, об’єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.