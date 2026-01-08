Інтерфакс-Україна
Економіка
17:53 08.01.2026

Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

2 хв читати
Засновник UFuture Хмельницький планує у 2026р. створити навчальний центр в ІП "Біла Церква" і погасити щонайменше $10 млн кредитів

Засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький в рамках окреслених на 2026 рік бізнес-цілей планує, зокрема, створити навчальний центр в індустріальному парку "Біла Церква".

"На початку року я завжди фіксую свої цілі. Знаю, що на 100% план не виконаю, бо не можу точно передбачити, які виклики принесе 2026. Але цілі потрібні — вони тримають фокус", - йдеться у дописі Хмельницького у Fаcebook.

Серед п’яти окреслених бізнес-цілей також початок реалізації школи та арт-алеї в UNIT.City.

Крім того, Хмельницький має намір зберегти та розвивати команду й  погасити щонайменше $10 млн кредитів.

"Далі розкладу ці цілі на конкретні завдання і почну діяти", - зазначив він.

UFuture – холдинг Хмельницького, що об’єднує його комерційні та соціальні проєкти. Має диверсифікований портфель активів у галузях нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та IT. Вартість активів UFuture оцінюють у $500 млн, а загальна капіталізація бізнесів, в які холдинг інвестував, становить до $1 млрд.

ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включено до Реєстру індустріальних парків у 2018 році.

На освоєній території парку діє 19 резидентів, серед яких, окрім залучених із 2022 року Unilever, InTiCa Systems, Peikko і релокованої з Харкова Pripravka, також логістичне депо "Нової пошти", комплекс зберігання і переробки зернових "Волиця-Агро", завод електрофурнітури Plank Electrotechnic, виробник висотного устаткування для будівельних робіт Virastar.

Як повідомлялось, влітку 2025 року ІП "Біла Церква" підписав договір з виробником упаковки для харчопрому "Гуалапак Україна", "дочкою" італійської Guala Pack щодо будівництва комплексу промислових будівель загальною площею близько 10 тис. кв. м.  з метою релокації заводу, який працював у Сумах та був частково перезапущений на орендованих площах в Тернопільській області. Заплановані інвестиції - EUR12 млн.

Іноваційний парк UNIT.City, створений в Києві на території колишнього мотозаводу, об’єднує стартапи, ІТ-компанії, R&D-центри та освітні простори для розвитку інноваційної екосистеми.

Теги: #індустріальний_парк #хмельницький #плани #біла_церква

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 31.12.2025
Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

Двоє цивільних постраждали під час нічної атаки ворожих БпЛА на Білу Церкву – КОВА

18:20 27.12.2025
Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

Льодову арену у Білій Церкві пошкоджено внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки - НОК

19:35 23.12.2025
Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

12:20 23.12.2025
Два нових учасники ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" планують у I півріччі-2026 почати будівництво на розширених площах парку

Два нових учасники ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" планують у I півріччі-2026 почати будівництво на розширених площах парку

20:24 22.12.2025
Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

Мінрозвитку планує на 2026р угоду про міжнародні автоперевезення з Албанією та початок перевезень з Марокко

16:49 20.12.2025
"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

19:12 19.12.2025
KNESS у 2026р. планує встановити приблизно 200 МВт УЗЕ – топменеджер

KNESS у 2026р. планує встановити приблизно 200 МВт УЗЕ – топменеджер

13:28 13.12.2025
Білоцерківська міськрада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

Білоцерківська міськрада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту

01:12 12.12.2025
Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

10:22 11.12.2025
Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

Кабмін погодив створення ІП "Носівські господарства" в Чернігівській області з майбутнім виробництвом варення і компотів

ВАЖЛИВЕ

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Міжнародні резерви України у 2025р зросли на 30,8% - до рекордних $57,3 млрд

ОСТАННЄ

Міненерго доручено розробити програму розвитку когенерації на 2026 рік – Свириденко

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Мінсоцполітики: до 4,7 тис. грн підвищився розмір середньомісячного доходу сім’ї для отримання пільги з оплати ЖКП

"Інтерпайп" поставив труби для реалізації великого геотермального проєкту у Словаччині

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

НАЛУ підтримує ініціативу уряду щодо нового Трудового кодексу як системну реформу ринку праці

Ринок сільгоспземель 2025 року увійшов у фазу прогнозованої динаміки - Мінекономіки

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Кабмін погодив призначення Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена

Stellantis в Україні у 2025 р дещо скоротив частку на авторинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА