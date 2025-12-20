"Центренерго" планує завершити 2025 рік приблизно з 4,5 млрд грн чистого прибутку – голова наглядової ради

ПАТ "Центренерго" планує закінчити 2025 рік з чистим прибутком приблизно 4,5 млрд грн після багатьох років збитковості, повідомив голова наглядової ради товариства Андрій Гота.

"Цей рік "Центренерго" має завершити з фінансовим результатом, якого вдалося досягти вперше за десятки років. Це приблизно 4,5 млрд грн чистого прибутку. Минулі-позаминулі менеджери компанії за 20 років напрацювало на мінус 16 млрд грн", – сказав Гота в інтерв’ю інтернет-порталу Енергореформа.

Він зазначив, що підприємство перестало показувати збитки з липня 2024 року.

"Також компанія погасила майже 2,5 млрд грн боргів попередніх період, в тому числі перед держшахтами та "Нафтогазом", і припинила їх накопичувати", – розповів голова НР.

За його словами, при цьому борг НЕК "Укренерго" перед компанією на балансуючому ринку становить 2,2 млрд грн, збільшившись порівняо з минулорічним показником удвічі.

Як повідомлялося, "Центренерго" є оператором Трипільської ТЕС у Київській області та Зміївської ТЕС у Харківській області. Вуглегірська ТЕС компанії у Донецькій області окупована з середини літа 2022 року. Вперше масований удар по Трипільській ТЕС відбувся у квітні 2024 року, по Зміївській ТЕС – у грудні 2022 року.

Чинна наглядова рада призначена з серпня 2023 року. Тоді вона призначила головою правління "Центренерго" ексдиректора ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна, якого у липні 2024 року замінив технічний директор компанії Євгеній Гаркавий.

До 23 грудня триває прийом заявок на конкурс з відбору кандидатів у наглядову раду НР "Центренерго": трьох незалежних членів та 2 представників держави. В інтерв’ю Гота зазначив, що не буде подавати заявку на участь у цьому конкурсі, а залишить компанію.