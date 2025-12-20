Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" зазнали понад 200 влучань, втрати від яких у 2024р. становлять понад 12,5 млрд грн – голова НР

Фото: Центренерго

Трипільська та Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" зазнали понад 200 влучань під час обстрілів протягом війни, втрати від яких у 2024 році оцінюються у понад 12,5 млрд грн, повідомив голова наглядової ради товариства Андрій Гота.

"Загалом на дві наші ТЕС вже припало понад 200 влучань. Лише втрати від обстрілів 2024 року оцінюються у понад 12,5 млрд грн. Сьогодні триває оцінка від масованих атак 2025 року. Але непрямі втрати у вигляді недовиробленої від простоїв після атак електроенергії вже на рівні 25 млрд грн", – сказав Гота в інтерв’ю інтернет-порталу Енергореформа.

Як повідомлялося, "Центренерго" є оператором Трипільської ТЕС у Київській області та Зміївської ТЕС у Харківській області. Вуглегірська ТЕС компанії у Донецькій області окупована з середини літа 2022 року. Вперше масований удар по Трипільській ТЕС відбувся у квітні 2024 року, по Зміївській ТЕС – у грудні 2022 року.

Чинна наглядова рада призначена з серпня 2023 року. Тоді вона призначила головою правління "Центренерго" ексдиректора ПрАТ "Харківенергозбут" Андрія Чуркіна, якого у липні 2024 року замінив технічний директор компанії Євгеній Гаркавий.

До 23 грудня триває прийом заявок на конкурс з відбору кандидатів у наглядову раду НР "Центренерго": трьох незалежних членів та 2 представників держави. В інтерв’ю Гота зазначив, що не буде подавати заявку на участь у цьому конкурсі, а залишить компанію.