Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели у суботу, повідомляє журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у соціальній мережі Х.

"Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об’єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро", - написала журналістка.

Перед цим вона повідомила, що чиновники адміністрації Трампа знають про повідомлення щодо вибухів і польотів літаків над столицею Венесуели Каракасом рано-вранці сьогодні.

Офіційних коментарів наразі немає.

Як повідомлялося, вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно "щонайменше один стовп диму".