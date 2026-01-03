Інтерфакс-Україна
10:04 03.01.2026

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели у суботу, повідомляє журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у соціальній мережі Х.

"Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об’єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро", - написала журналістка.

Перед цим вона повідомила, що чиновники адміністрації Трампа знають про повідомлення щодо вибухів і польотів літаків над столицею Венесуели Каракасом рано-вранці сьогодні.

Офіційних коментарів наразі немає.

Як повідомлялося, вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно "щонайменше один стовп диму".

