У столиці Венесуели пролунали вибухи - ЗМІ

Вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно "щонайменше один стовп диму", південна частина міста, де знаходиться велика військова база, за даними джерел, залишалася без електроенергії, передає Reuters.

"За словами очевидців, рано вранці суботи у столиці Венесуели Каракасі було чути та бачити літаки, гучні шуми та щонайменше один стовп диму, а південний район міста, поблизу великої військової бази, залишився без електрики", - пише видання у суботу вранці.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль, спрямованих на тиск на президента Ніколаса Мадуро, щоб він пішов з посади, включаючи розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні та понад два десятки ударів по суднах, ймовірно причетних до торгівлі наркотиками в Тихому океані та Карибському морі.

Як повідомлялося, американські війська, зосереджені в Карибському басейні, 10 грудня взяли під повний контроль нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Наприкінці листопада Трамп заявив, що Штати "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки в наземному пересуванні підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.