Інтерфакс-Україна
Події
09:09 03.01.2026

У столиці Венесуели пролунали вибухи - ЗМІ

1 хв читати

Вранці в суботу в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи та видно "щонайменше один стовп диму", південна частина міста, де знаходиться велика військова база, за даними джерел, залишалася без електроенергії, передає Reuters.

"За словами очевидців, рано вранці суботи у столиці Венесуели Каракасі було чути та бачити літаки, гучні шуми та щонайменше один стовп диму, а південний район міста, поблизу великої військової бази, залишився без електрики", - пише видання у суботу вранці.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль, спрямованих на тиск на президента Ніколаса Мадуро, щоб він пішов з посади, включаючи розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні та понад два десятки ударів по суднах, ймовірно причетних до торгівлі наркотиками в Тихому океані та Карибському морі.

Як повідомлялося, американські війська, зосереджені в Карибському басейні, 10 грудня взяли під повний контроль нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели. Наприкінці листопада Трамп заявив, що Штати "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки в наземному пересуванні підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.

Теги: #каракас #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 26.12.2025
У Приморському краї РФ пролунали вибухи біля в/ч, відомої воєнними злочинами в Україні, - джерела

У Приморському краї РФ пролунали вибухи біля в/ч, відомої воєнними злочинами в Україні, - джерела

06:37 20.12.2025
У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

23:44 28.11.2025
Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

Танкери "тіньового флоту" РФ зазнали вибухів у Чорному морі біля узбережжя Туреччини

11:06 11.11.2025
Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

Генштаб: Уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на ТОТ Донеччини

08:16 01.11.2025
У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

20:10 06.10.2025
МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

10:54 09.09.2025
Внаслідок вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу ще два газогони - джерела

Внаслідок вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу ще два газогони - джерела

15:08 30.08.2025
ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

19:51 17.08.2025
У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

13:58 10.08.2025
В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

ОСТАННЄ

Через ворожу атаку на Київщині зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Окупанти за добу втратили 750 осіб та 101 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населені пункти Запорізької області

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Миколаївщини, постраждалих немає

3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сибіга під час візиту на Сумщину провів телефонні розмови з главами МЗС Кіпру, Швейцарії та Франції

Росіяни поранили чоловіка на Херсонщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА