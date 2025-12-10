США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели - Трамп

Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Як ви, напевно, знаєте, ми щойно захопили танкер біля берегів Венесуели. Дуже великий танкер, фактично найбільший з коли-небудь захоплених. Відбуваються й інші події, тож ви побачите це пізніше й обговорите це пізніше з іншими людьми", — зазначив Трамп.

За інформацію видання Reuters, що опирається на коментарі трьох американських посадовців, операцією керувала Берегова охорона США. Конкретний танкер і точне місце перехоплення не уточнюються.

"Британська група Vanguard повідомила, що йдеться про танкер Skipper, який, ймовірно, був захоплений рано в середу. США ввели санкції проти цього судна за участь у торгівлі нафтою з Іраном, коли воно носило назву Adisa", - йдеться в повідомленні.

Джерела: https://www.youtube.com/live/PzsmWY4ETK8?si=aD5H4j6GyA2qm_mz

https://www.reuters.com/world/americas/trump-administration-seizes-oil-tanker-off-venezuela-coast-us-officials-say-2025-12-10/