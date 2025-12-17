Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

Президент США Дональд Трамп попередив про блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями і прямують до Венесуели, також він оголосив про визнання нинішньої влади Венесуели іноземною терористичною організацією.

"Сьогодні я віддаю наказ про повну блокаду всіх нафтових танкерів, на які поширюються санкції, що прямують до Венесуели і з неї", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Американський лідер також заявив, що оголосив венесуельський режим іноземною терористичною організацією за крадіжку активів США, "тероризм, контрабанду наркотиків і торгівлю людьми".

Він пообіцяв, що військова активність США навколо Венесуели посилюватиметься доти, доки вони "не повернуть США всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали в нас".

"Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати, погрожувати або заподіювати шкоду нашій країні, а також не дозволить ворожому режиму заволодіти нашою нафтою, землею або будь-якими іншими активами, які повинні бути негайно повернуті США", - додав Трамп.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп, не афішуючи цього, віддав розпорядження про використання армії для ударів по латиноамериканських наркокартелях за межами американської території. Пізніше ЗМІ неодноразово передавали з посиланням на джерела, що Вашингтон проводить кампанію тиску на Венесуелу з метою домогтися відставки президента Венесуели Ніколаса Мадуро.