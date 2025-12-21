Інтерфакс-Україна
Події
08:48 21.12.2025

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

2 хв читати
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів
Фото: AP

Блокада санкційних нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в силі доти, доки режим Ніколаса Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти: блокада санкційних нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в силі доти, доки злочинне угруповання Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи", — написав Гегсет у соцмережі X.

Він додав, що команда Міністерства оборони США спільно з партнерами з Берегової охорони проводитиме морські операції з перехоплення в межах операції Southern Spear ("Південний спис") для ліквідації незаконних злочинних мереж. "Насильство, наркотики і хаос не контролюватимуть Західну півкулю", — наголосив очільник Пентагону.

Заява Гегсета стала коментарем до повідомлення міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем про затримання нафтового танкера. "Сьогодні вранці, 20 грудня, на світанку, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони затримала нафтовий танкер, який востаннє був пришвартований у Венесуелі", — зазначила вона.

Ноем додала, що США й надалі переслідуватимуть незаконне транспортування санкційної нафти.

"Сполучені Штати продовжать переслідувати незаконне переміщення санкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні. Ми знайдемо вас і зупинимо", — підкреслила міністерка.

В той самий час видання Reuters спираючись на слова Уряду Венесуели зазначає, що той засуджує захоплення нафтового танкеру біля узбережжя країни: "Венесуела засуджує і відкидає крадіжку та викрадення нового приватного судна, що перевозить нафту, а також насильницьке зникнення його екіпажу, вчинене військовим персоналом Сполучених Штатів Америки в міжнародних водах", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше, 14 листопада очільник Пентагону Піт Гегсет зазначав, що Міністерство оборони США розпочало операцію "Південний спис" для боротьби з "наркотерористами" та захисту американської території. Згодом, 1 грудня, президент США Дональд Трамп в мережі Truth Social заявив про "закриття неба" над Венесуелою. 10 грудня Трамп наголошував на тому, що Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

 

 

 

Теги: #танкер #венесуела #заява #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 21.12.2025
У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

02:11 21.12.2025
Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

00:24 21.12.2025
Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

23:17 20.12.2025
Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

04:56 19.12.2025
Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

04:43 19.12.2025
Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

Кошта: Україна отримає позику, підкріплену бюджетом ЄС, в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки після виплат репарацій РФ

04:34 19.12.2025
Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Мерц: Україна отримає позику від ЄС в розмірі EUR 90 млрд, яку вона поверне тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

22:12 18.12.2025
Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

08:55 17.12.2025
Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Зеленський про території: На сьогодні можлива справедлива версія – стоїмо там, де стоїмо, повертати окуповане будемо дипломатичним шляхом

ОСТАННЄ

На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

ОВА: Четверо людей поранені внаслідок обстрілів 24 населених пунктів Запорізької області

Семеро людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини за добу — ОВА

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 69 од. спецтехніки - Генштаб

21 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Різниківки, Новоекономічного і Гуляйполя

Двоє індійських студентів загинули на фронті в Україні після примусової мобілізації з боку РФ - ЗМІ

Економіка РФ зіштовхнулася з труднощами, але Путін навряд чи змінить курс щодо війни в Україні — ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА