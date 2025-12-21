Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Фото: AP

Блокада санкційних нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в силі доти, доки режим Ніколаса Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи, заявив глава Пентагону Піт Гегсет.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти: блокада санкційних нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в силі доти, доки злочинне угруповання Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи", — написав Гегсет у соцмережі X.

Він додав, що команда Міністерства оборони США спільно з партнерами з Берегової охорони проводитиме морські операції з перехоплення в межах операції Southern Spear ("Південний спис") для ліквідації незаконних злочинних мереж. "Насильство, наркотики і хаос не контролюватимуть Західну півкулю", — наголосив очільник Пентагону.

Заява Гегсета стала коментарем до повідомлення міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем про затримання нафтового танкера. "Сьогодні вранці, 20 грудня, на світанку, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони затримала нафтовий танкер, який востаннє був пришвартований у Венесуелі", — зазначила вона.

Ноем додала, що США й надалі переслідуватимуть незаконне транспортування санкційної нафти.

"Сполучені Штати продовжать переслідувати незаконне переміщення санкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні. Ми знайдемо вас і зупинимо", — підкреслила міністерка.

В той самий час видання Reuters спираючись на слова Уряду Венесуели зазначає, що той засуджує захоплення нафтового танкеру біля узбережжя країни: "Венесуела засуджує і відкидає крадіжку та викрадення нового приватного судна, що перевозить нафту, а також насильницьке зникнення його екіпажу, вчинене військовим персоналом Сполучених Штатів Америки в міжнародних водах", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, раніше, 14 листопада очільник Пентагону Піт Гегсет зазначав, що Міністерство оборони США розпочало операцію "Південний спис" для боротьби з "наркотерористами" та захисту американської території. Згодом, 1 грудня, президент США Дональд Трамп в мережі Truth Social заявив про "закриття неба" над Венесуелою. 10 грудня Трамп наголошував на тому, що Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели.