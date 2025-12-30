Інтерфакс-Україна
21:20 30.12.2025

МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

Міністерство закордонних справ України засудило святкові заходи, влаштовані окупаційною владою на місці вбивства мирних людей в Маріупольському драмтеатрі. Відповідну заяву МЗС України опублікувало на платформі X у вівторок.

"У березні 2022 року Росія скинула авіабомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися сотні людей, серед яких були діти. Вона навмисно перетворила це місце на братську могилу, вчинивши кричущий воєнний злочин. Напис "ДІТИ" був написаний перед театром, щоб безпомилково дати зрозуміти, що всередині від нападу Росії ховаються цивільні особи, зокрема наймолодші мешканці Маріуполя. Для Росії це стало не приводом зупинитися, а ще одним приводом для удару", - нагадало МЗС у заяві.

"У грудні 2025 року – через три роки – Росія проводить святкові заходи з нагоди так званого "повторного відкриття" театру, саме на тому місці, де були вбиті мирні жителі Маріуполя, що супроводжуються танцями, концертами та святкуваннями. Це навмисний терор і навмисна спроба уникнути відповідальності. Росія має нести відповідальність за забрання життів невинних людей та за геноцид проти українського народу", - заявило МЗС.

 

Теги: #маріуполь #драмтеатр #рф #мзс

