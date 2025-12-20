Інтерфакс-Україна
23:17 20.12.2025

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Сполучені Штати захопили нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели, повідомили агентству Reuters троє американських чиновників.

За їхніми словами, операцію очолює Берегова охорона США, проте чиновники не уточнили точне місце проведення операції. Берегова охорона та Пентагон перенаправили запити до Білого дому, який одразу не прокоментував ситуацію. Міністерство нафти Венесуели та державна нафтова компанія PDVSA також не надали коментарів.

"Хоча багато суден, які забирають нафту у Венесуелі, перебувають під санкціями, інші, що транспортують нафту країни або сиру нафту з Ірану та Росії, санкціям не підлягають. Серед компаній, що продовжують перевезення венесуельської нафти, американська Chevron здійснює транспорт на власних санкціонованих суднах", - йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що наразі ринок нафти добре забезпечений, однак якщо ембарго США залишатиметься тривалий час, втрата майже мільйона барелів на день сировини може призвести до зростання цін.

Джерело: https://www.reuters.com/world/americas/us-interdicting-sanctioned-vessel-off-venezuelan-coast-officials-say-2025-12-20/

