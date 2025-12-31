Пожежа на складах та влучання в багатоповерхівку зафіксовані внаслідок атаки російських БпЛА в Одеській області - ОВА

Пожежа складів логістичної компанії та влучання дрона в житлову багатоповерхівку зафіксовано в результаті атаки ворожих БпЛА в Одеській області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі станом на 01:02 середи.

"Саме зараз ворог продовжує масовано атакувати Одещину ударними безпілотниками. Ціллю росіян знов є цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника у багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав Кіпер у Телеграм.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13253