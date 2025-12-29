Трамп про нібито атаку України на резиденцію Путіна: Зараз не час для таких дій

Президент США Дональд Трамп заявив, що він нічого не знає про нібито атаку України на резиденцію Путіна, але "з'ясує обставини".

"Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро", - заявив він журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Пізніше він сказав, що Путін проінформував його про нібито атаку під час телефонної розмови у понеділок.

"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одне діло бути агресивним, а інше — нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій", - сказав він під час підходу преси у резиденції Мар-О-Лаго.