Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що саме РФ напала на Україну і саботує перемовини про мир, в той час як українці беруть участь у мирному плані, розробленому за посередництва США.

"Росія вторглася в Україну. Україна захищає себе та прагне миру, сумлінно беручи участь у мирному плані, розробленому за посередництва США. Росія саботує мирні переговори хибними заявами, одночасно бомбардуючи мирних жителів, залишаючи їх без електроенергії та тепла. Це не поведінка країни, яка прагне миру", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.