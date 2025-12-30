Інтерфакс-Україна
Події
21:11 30.12.2025

Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

1 хв читати
Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що саме РФ напала на Україну і саботує перемовини про мир, в той час як українці беруть участь у мирному плані, розробленому за посередництва США.

"Росія вторглася в Україну. Україна захищає себе та прагне миру, сумлінно беручи участь у мирному плані, розробленому за посередництва США. Росія саботує мирні переговори хибними заявами, одночасно бомбардуючи мирних жителів, залишаючи їх без електроенергії та тепла. Це не поведінка країни, яка прагне миру", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше МЗС РФ заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Також, за його словами, ці дії не залишаться без відповіді і об'єкти для ударів у відповідь і час їх нанесення збройними силами Росії визначені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення РФ про начебто атаку на резиденцію Путіна, назвавши це "черговою брехнею" на тлі прогресу в українсько-американських переговорах.

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські маніпуляції щодо нібито спроби нападу на резиденцію Путіна сфабриковані лише з однієї причини: створити привід та хибне виправдання для подальших атак РФ на Україну, а також підірвати та перешкодити мирному процесу.

 

Теги: #заява #молдова #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 29.12.2025
Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

Зеленський у розмові із президентом Фінляндії: У ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією

19:12 29.12.2025
Зеленський обговорив з президентом Латвії військову підтримку Україні у 2026 р та поточні мирні переговори

Зеленський обговорив з президентом Латвії військову підтримку Україні у 2026 р та поточні мирні переговори

00:38 29.12.2025
Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

23:00 27.12.2025
Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

Зеленський анонсував наступну розмову з партнерами після переговорів з Трампом

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

12:05 25.12.2025
Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

Парламентарії України та Молдови окреслили пріоритетні напрями співпраці на 2026 рік

01:17 22.12.2025
Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

19:35 21.12.2025
Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

08:48 21.12.2025
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

ВАЖЛИВЕ

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

ОСТАННЄ

МЗС України засудило святкування влаштовані окупантами в Маріупольському драмтеатрі

Нацдепозитарій України замість Юдіна очолить його заступниця Адамовська

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики Юхимчук, підтвердив Мельничук

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на добропільському напрямку

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

"Укренерго" в останній день року застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування нардепу Кісєлю обрали запобіжний захід - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА