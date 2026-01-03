Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним президентом Венесуели. Вона зробила заяву під час виступу на національному телебаченні, повідомляє Reuters.

Агенція зазначає, що заява Родрігес пролунала після того як Трамп повідомив, що її привели до присяги після захоплення Мадуро спецпідрозділами Сполучених Штатів. Також Трамп заявляв, що держсекретар Марко Рубіо веде переговори з Родрігес і що вона начебто погодилася виконувати вимоги США.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/