Інтерфакс-Україна
Події
22:03 03.01.2026

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

1 хв читати

Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес заявила, що Мадуро є єдиним президентом Венесуели. Вона зробила заяву під час виступу на національному телебаченні, повідомляє Reuters.

Агенція зазначає, що заява Родрігес пролунала після того як Трамп повідомив, що її привели до присяги після захоплення Мадуро спецпідрозділами Сполучених Штатів. Також Трамп заявляв, що держсекретар Марко Рубіо веде переговори з Родрігес і що вона начебто погодилася виконувати вимоги США.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/live-trump-says-us-has-captured-venezuela-president-maduro-2026-01-03/

Теги: #венесеула #заява #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:29 03.01.2026
Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

Президент Чехії відреагував на заяву спікера Палати депутатів щодо України

21:39 01.01.2026
Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

19:06 01.01.2026
Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

00:29 01.01.2026
Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

21:11 30.12.2025
Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

Росія саботує мирні переговори хибними заявами, це не поведінка країни, яка прагне миру - президент Молдови

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

01:17 22.12.2025
Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

Сенатор Грем закликав Трампа конфіскувати танкери з підсанкційною російською нафтою

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

19:35 21.12.2025
Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА