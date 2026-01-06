Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України, але країна готова надати підтримку в інших сферах, заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович після зустрічі "Коаліції охочих",

"Ми наголосили, що хорватські солдати не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України після досягнення припинення вогню та мирної угоди. Ми підтвердили хорватську готовність поділитися нашим унікальним досвідом та знаннями, отриманими під час вітчизняної війни, особливо у сферах розмінування, переслідування воєнних злочинів та догляду за ветеранами", - написав він у соцмережі Х.

Пленкович наголосив, що у контексті мирних зусиль, спрямованих на якнайшвидше припинення війни та агресії Росії проти України, уряд Республіки Хорватія продовжує підтримувати ініціативи щодо досягнення справедливого та сталого миру та надаватиме Україні політичну, економічну та військову допомогу.

Джерело: https://x.com/AndrejPlenkovic/status/2008621815782842410