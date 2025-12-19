Інформація про начебто захоплення ворогом н.п. Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності - ДШВ

Фото: https://www.facebook.com

Інформація, що поширюється окремими інформаційними ресурсами щодо начебто захоплення противником населених пунктів Серебрянка та Дронівка не відповідає дійсності, повідомляє відділення комунікацій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Станом на поточний момент: Сили оборони України утримують позиції в межах зазначених населених пунктів та на прилеглих рубежах. Поряд з цим після масованого вогневого ураження із залученням артилерійських систем різного калібру, та дронів, противник використовує рельєф місцевості, лісосмуги та щільні посадки для інфільтрації в міжпозиційний простір", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що відмічається маскування окупантів під місцеве населення, а дії ворога носять характер локальних штурмових дій і диверсійно-розвідувальної активності.

"Для логістичного забезпечення та прикриття маршрутів висування противник використовує бар’єрний рубіж р. Сіверський Донець. Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів", - заявили у бригаді.

Водночас у ЗСУ зазначили, що обстановка залишається напруженою, командування здійснює управління військами у штатному режимі.

"Просимо орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення Сил оборони України та перевірені джерела інформації", - йдеться у повідомленні.