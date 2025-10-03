Інтерфакс-Україна
Події
10:46 03.10.2025

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Командування 110-ої ОМБр спростувало заяву росіян про нібито захоплення ними населеного Вербове (Запорізька обл.).

"Нещодавно противник зробив заяву та продемонстрував пропагандистське відео нібито про захоплення н.п. Вербове, яке знаходиться в зоні відповідальності 110-ої ОМБр. Ця інформація не відповідає дійсності. У н.п. Вербове проникла ДРГ противника, щоб зробити відео флагопостановки, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами. Хлопці зайшли в село, знищили залишки противника й зачистили населений пункт", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі Вербове під контролем 110-ої ОМБр. Інформація на Deep State не відповідає дійсності.

"Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу Deep State постають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, аби швиденько "замалювати" червоним, не перевіряючи інформацію", - додали в бригаді.

Теги: #захоплення #запорізька_область #110_омбр

