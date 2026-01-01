У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

Фото: https://www.facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo

Енергетики відновили живлення майже для всіх абонентів, які залишилися без світла через ворожу атаку у Запорізькому районі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, наразі без енергопостачання понад 100 споживачів, роботи тривають.

Як повідомлялося, вранці 1 січня ворог завдав удару по Запорізькому району, через пошкодження майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання.