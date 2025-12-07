Росіяни атакували дронами місто Оріхове, поранено жінку

Окупанти завдали удару дронами по прифронтовому місту Оріхову у Запорізькій області, поранено пенсіонерку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"71-річна жінка поранена внаслідок авіаудару по Оріхову. Росіяни атакували прифронтове місто. Під завалами зруйнованого будинку опинилася місцева мешканка. Рятувальники деблокували постраждалу. Їй надається уся необхідна допомога", - написав він у Телеграм-каналі у неділю.