Інтерфакс-Україна
Події
19:41 27.12.2025

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив додаткову економічну допомогу Україні на суму $2,5 млрд, яка допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткову економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярда доларів. Це допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати цей процес відновлення", - сказав Карні на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

У свою чергу, Зеленський подякував Карні за допомогу і наголосив на необхідності зупинити війну.

"І для цього нам потрібні дві речі – тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України", - сказав президент.

Він повідомив, що планує обговорити з Карні посилення протиповітряної оборони.

"Останні тижні ми зробили хороші кроки в дипломатії, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати менше протиповітряної оборони. З Росією це не працює", - зауважив Зеленський.

Теги: #допомога #канада #зеленський

