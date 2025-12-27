Інтерфакс-Україна
Події
15:49 27.12.2025

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

1 хв читати

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура, у Дарницькому районі з-під ударів евакуювали майже 70 літніх людей із пансіонату, інформує ДСНС України.

"В Києві пошкоджень зазнали більше 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки, цивільна інфраструктура. У Дарницькому районі з-під ударів евакуювали майже 70 літніх людей із пансіонату, а в Дніпровському — спецпідрозділ "Дельта" проводить складні висотні роботи з демонтажу аварійних конструкцій", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у суботу.

На місцях влучань розгорнуто пункти обігріву, працюють слідчі та мобільні групи ДМС для допомоги постраждалим

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із головою ДСНС Андрієм Даником, на одній з локацій в столиці, де тривають аварійно-рятувальні роботи, заслухали доповіді штабів - щодо перебігу робіт, розбору завалів, допомоги постраждалим жителям. 

Теги: #атака_рф #дснс

