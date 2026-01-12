Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

Фото: Нацполіція

Впродовж минулого тижня рятувальники ДСНС здійснили понад 6 тис. виїздів для ліквідації надзвичайних ситуацій і врятували 173 людини, в ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Найбільший виклик – наслідки російського обстрілу Києва та Київщини. Екстрені служби системи МВС без зупинки допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари", - написав міністр в понеділок в телеграм-каналі.

За його словами, в пунктах незламності чергують психологи ДСНС та поліції, які допомагають громадянам впоратися зі стресом.

Клименко зазначив, що у найбільш постраждалих районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі в дворах багатоповерхівок. "Там теж можна зігрітися, отримати консультацію та необхідну допомогу", - додав він.

Глава МВС повідомив, що також у столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.

"Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін", - наголосив міністр.

Паралельно, як наголосив Клименко, поліція та рятувальники підтримують людей, які опинилися у складних обставинах через негоду. На автошляхах та вулицях населених пунктів збільшена кількість патрулів поліції.

"Нагадую: якщо потрібна допомога рятувальників, поліції, медиків чи газової служби, а мобільний зв’язок працює з перебоями – скористайтеся офіційним застосунком 112 Ukraine.(https://mvs.gov.ua/112/) Він працює через Wi-Fi у пунктах незламності, укриттях, лікарнях та інших місцях з доступом до інтернету", - резюмував Клименко.