Інтерфакс-Україна
Події
16:04 12.01.2026

Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців

2 хв читати
Глава МВС: В ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців
Фото: Нацполіція

Впродовж минулого тижня рятувальники ДСНС здійснили понад 6 тис. виїздів для ліквідації надзвичайних ситуацій і врятували 173 людини, в ДСНС створено окремий Енергетичний загін для реагування на потреби українців, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Найбільший виклик – наслідки російського обстрілу Києва та Київщини. Екстрені служби системи МВС без зупинки допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари", - написав міністр в понеділок в телеграм-каналі.

За його словами, в пунктах незламності чергують психологи ДСНС та поліції, які допомагають громадянам впоратися зі стресом.

Клименко зазначив, що у найбільш постраждалих районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі в дворах багатоповерхівок. "Там теж можна зігрітися, отримати консультацію та необхідну допомогу", - додав він.

Глава МВС повідомив, що також у столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.

"Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін", - наголосив міністр.

Паралельно, як наголосив Клименко, поліція та рятувальники підтримують людей, які опинилися у складних обставинах через негоду. На автошляхах та вулицях населених пунктів збільшена кількість патрулів поліції.

"Нагадую: якщо потрібна допомога рятувальників, поліції, медиків чи газової служби, а мобільний зв’язок працює з перебоями – скористайтеся офіційним застосунком 112 Ukraine.(https://mvs.gov.ua/112/) Він працює через Wi-Fi у пунктах незламності, укриттях, лікарнях та інших місцях з доступом до інтернету", - резюмував Клименко.

Теги: #надзвичайна_ситуація #загін #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 11.01.2026
ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

22:54 10.01.2026
ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

ДСНС надасть додаткові джерела живлення для районів з екстреними відключеннями - КМВА

02:46 09.01.2026
Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

Сімох гірняків евакуювали із шахти у Кривому Розі – ДСНС

17:55 07.01.2026
Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

10:51 06.01.2026
Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

15:49 31.12.2025
УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

10:01 31.12.2025
На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

15:49 27.12.2025
В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

16:23 12.11.2025
Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

ОСТАННЄ

Майже 53 млн цифрових копій документів створено в системі держархівів України в 2025р. - голова Укрдержархіву

Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

СБС знищили РЛС і ще два ЗРК в тилу окупантів

Артінсталяцію про приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС відкрили на київському вокзалі

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді звільнити міністра оборони Шмигаля - Фріз

На Закарпатті правоохоронці встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у реабілітаційному центрі

В Херсоні внаслідок російського удару загинула жінка

Голова комітету Ради Бабак: Встановлення пропускних рамок у закладах освіти може сприяти підвищенню безпеки

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА