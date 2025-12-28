Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до Флориди на зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув разом із українською делегацією до США, де повинні відбутися переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на платформі X.

"Добрий вечір, Флоридо!", - написав Кислиця, супроводивши цей текст фотографією літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

