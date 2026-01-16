Інтерфакс-Україна
Події
10:04 16.01.2026

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

1 хв читати

Президент Чеської Республіки Петр Павел під час свого візиту в Україну відвідав шпиталь у Винниках Львівської області, де зустрівся з лікарями та пораненими, а також повідомив про допомогу чеських компаній у відновленні енергетики України.

"Лікарняні навчальні класи для дітей та спеціалізовані реабілітаційні клініки з протезними центрами стали звичайною частиною місцевої системи охорони здоров’я. Чеська Республіка взяла фінансову участь у реконструкції хірургічного відділення та операційних залів у Винниках, куди протягом року в рамках програми MEDEVAC приїжджають чеські лікарі. Крім того, рішучість українців захищати свою країну можна оцінити в цифрах. Більше половини ветеранів війни після лікування повертаються на фронт", - написав Павел у соцмережі Х у п’ятницю.

Також президент зазначив, що чеськи компанії вже беруть участь у відновленні енергетичного сектору України.

"Два дні тому в Україні було оголошено надзвичайний стан в енергетиці. У її відновленні беруть участь чеські компанії, що спеціалізуються на видобутку природного газу, відновлюваних джерелах енергії або опаленні та гарячому водопостачанні. Це прекрасний приклад допомоги та економічної співпраці, які йдуть рука в руку. У час, коли темрява і холод стали формою тиску, чехи діють тут не тільки як підприємці, але й, перш за все, як партнери та союзники", - написав Павел. 

Теги: #петр_павел #візит #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 16.01.2026
До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

До Києва прибув президент Чехії, анонсовано його зустріч із Зеленським

16:29 15.01.2026
На Львівщину приїхав президент Чехії

На Львівщину приїхав президент Чехії

09:42 15.01.2026
Глава МВФ прибула до Києва

Глава МВФ прибула до Києва

16:59 09.01.2026
Міністр оборони Британії відвідав Дарницький район Києва

Міністр оборони Британії відвідав Дарницький район Києва

14:09 09.01.2026
Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

12:29 09.01.2026
Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

14:01 06.01.2026
Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

15:08 29.12.2025
Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

01:50 28.12.2025
Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до Флориди на зустріч із Трампом

Українська делегація на чолі з Зеленським прибула до Флориди на зустріч із Трампом

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Тимошенко прибула в суд для обрання їй запобіжного заходу

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

ОСТАННЄ

Шмигаль у Раді звернувся до бізнесу з проханням вимкнути зайве освітлення та зовнішню рекламу для економії електроенергії

Захист повідомив суд про необхідність Тимошенко виїхати за кордон на заходи в січні-лютому

Ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури на Житомирщині

Більшість українців вважає, що Росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид

Більшість українців негативно ставиться до можливості голосувати онлайн на виборах – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Більшість українців не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру, – опитування

СБУ затримала ворожу агентурну групу, яка готувала дрони-бомбери для атак по Одесі

Тимошенко: Ми поки що не знаємо, хто був "агентом НАБУ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА