Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

Президент Чеської Республіки Петр Павел під час свого візиту в Україну відвідав шпиталь у Винниках Львівської області, де зустрівся з лікарями та пораненими, а також повідомив про допомогу чеських компаній у відновленні енергетики України.

"Лікарняні навчальні класи для дітей та спеціалізовані реабілітаційні клініки з протезними центрами стали звичайною частиною місцевої системи охорони здоров’я. Чеська Республіка взяла фінансову участь у реконструкції хірургічного відділення та операційних залів у Винниках, куди протягом року в рамках програми MEDEVAC приїжджають чеські лікарі. Крім того, рішучість українців захищати свою країну можна оцінити в цифрах. Більше половини ветеранів війни після лікування повертаються на фронт", - написав Павел у соцмережі Х у п’ятницю.

Також президент зазначив, що чеськи компанії вже беруть участь у відновленні енергетичного сектору України.

"Два дні тому в Україні було оголошено надзвичайний стан в енергетиці. У її відновленні беруть участь чеські компанії, що спеціалізуються на видобутку природного газу, відновлюваних джерелах енергії або опаленні та гарячому водопостачанні. Це прекрасний приклад допомоги та економічної співпраці, які йдуть рука в руку. У час, коли темрява і холод стали формою тиску, чехи діють тут не тільки як підприємці, але й, перш за все, як партнери та союзники", - написав Павел.