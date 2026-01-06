Зеленський прибув до Єлисейського палацу
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу, де його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.
Про це стало відомо з трансляцій, які вели місцеві ЗМІ.
Як повідомлялося, Зеленський проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, а потім лідери проведуть спільну зустріч разом із спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, радником Трамп Джаредом Кушнером.
Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Коаліції охочих.
Увечері Зеленський, Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведуть спільну пресконференцію.
Також ввечері українська переговорна команда на чолі з президентом проведе зустріч з американською.