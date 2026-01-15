На Львівщину приїхав президент Чехії

У Львівський області з робочим візитом перебуває президент Чеської Республіки Петр Павел, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Мали важливу розмову. Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником. Від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги майже на $837 млн. Зокрема закупила понад 3,7 млн артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 млн", - написав Козицький у Телеграмі.

За його інформацією, участь у зустрічі взяли також міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

Козицький також повідомив, що у делегації на чолі з Павелом ще низка важливих подій у Львівський області. "Інформуватиму про все, що можна буде з міркувань безпеки", - додав він.