Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської області рекомендує перевести підприємства та організації на дистанційний режим роботи та припинити очне навчання у закладах освіти, повідомив голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.

"Через різке погіршення погодних умов… Рекомендуємо перевести підприємства, установи та організації на дистанційний режим роботи. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури та ті, де дистанційна робота неможлива під час воєнного стану", – написав Козицький у п`ятницю у Телеграм.

За його словами, у дитсадках, школах, коледжах і закладах вищої освіти Львівської області тимчасово припиняється очне навчання, а заклади освіти переходять або на дистанційне навчання, або продовжують зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.