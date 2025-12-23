Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині – ОВА

Російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури у Львівській області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками об'єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки. Дякую нашим оборонцям за те, що цих наслідків суттєво менше, ніж хотів окупант", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок вранці.