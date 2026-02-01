Інтерфакс-Україна
Економіка
18:44 01.02.2026

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

1 хв читати
Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні, становить 41,987 ГВт*год, повідомило Міністерство енергетики у неділю у Телеграм.

"Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E", – йдеться у інформації міністерство.

Зазначається, що це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, станом на 16 січня споживання електроенергії в Україні складало 18 ГВт, тоді як можливості забезпечити його дорівнювали "11 ГВт з чимось".

Теги: #міненерго #імпорт #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 01.02.2026
Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

03:39 01.02.2026
Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

22:18 30.01.2026
Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

17:53 30.01.2026
Україна закликала призупинити членство РФ у Раді керуючих МАГАТЕ – Міненерго

Україна закликала призупинити членство РФ у Раді керуючих МАГАТЕ – Міненерго

14:53 30.01.2026
Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

11:34 30.01.2026
Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

21:49 29.01.2026
Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

15:33 29.01.2026
Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

Фінплан-2026 допомоги біженцям з України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

Податком "на розкіш" у 2026р оподатковуються легкові авто більш ніж 20 марок ціною від 3,24 млн грн

Військові з грудня 2024р заощадили на знижках на АЗК "Укрнафти" понад 120,5 млн грн

Укрексімбанк та Укргазбанк у IV кв. 2025р надали місцевим радам позики на 363,7 млн грн та EUR6,7 млн – Мінфін

Пільгові кредити на диверсифікацію енергоживлення стали доступними в банках — Висоцький

Банки-партнери "Укрфінжитла" видали кредитів за програмою "єОселя" на 40 млрд грн

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА