Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні, становить 41,987 ГВт*год, повідомило Міністерство енергетики у неділю у Телеграм.

"Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E", – йдеться у інформації міністерство.

Зазначається, що це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, станом на 16 січня споживання електроенергії в Україні складало 18 ГВт, тоді як можливості забезпечити його дорівнювали "11 ГВт з чимось".