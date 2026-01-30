Інтерфакс-Україна
Економіка
20:15 30.01.2026

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

В ЄС вивчають можливість в рамках 20-го пакету санкцій проти РФ замінити "стелю цін" на російську нафту забороною на її транспортування морським транспортом, повідомляє в п'ятницю Bloomberg з посиланням на джерела.

"В рамках чергового пакету санкцій розглядають ідею змінити "стелю цін" щодо нафти РФ на заборону на надання морських послуг (...) за словами осіб, знайомих з обговореннями, цей крок, якщо отримає підтримку країн-членів ЄС, заборонить європейським компаніям надавати такі послуги як страхування і транспортування, необхідні для перевезень нафти Росії, незалежно від ціни товару", - інформує агентство.

Його співрозмовники зазначили, що така заборона серйозно посилить обмеження щодо нафти РФ і спростить процес реалізації санкцій.

Однак, за словами джерел, влада кількох країн Європи вже заявила, що вони проти заборони на надання послуг. При цьому для прийняття санкцій потрібне одностайне схвалення держав союзу.

В Єврокомісії від коментарів відмовилися.

"Стеля цін" на нафту, яка дозволяє європейським компаніям брати участь у транспортуванні російської нафти, з 1 лютого знижується до $44,1 за барель, аналогічний рівень встановлений Великою Британією з 31 січня.

Разом з тим, за даними Bloomberg, очікується, що в рамках 20-го пакету санкцій в ЄС запропонують ще більше посилити санкції щодо нафтових компаній і банків РФ, фінансових організацій і криптовалютних сервісів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити діючі санкції. Також ЄС може вперше задіяти механізм боротьби з обходом санкцій і заборонити поставки верстатів і деяких видів радіоапаратури до Киргизії.

Крім того, додали джерела, плануються торговельні обмеження проти ширшого кола компаній, проти товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, і проти імпорту деяких металів РФ.

