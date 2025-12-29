Приїзд Трампа до Києва був би важливим сигналом для України й самого президента США - Мережко

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Візит президента США Дональда Трампа до Києва мав би важливе значення як для України, так і для нього самого — це був би крок до глибшого розуміння ситуації, впевнений голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Ми були б дуже раді його бачити. І спікер парламенту Руслан Стефанчук, я думаю, хотів би привітати Трампа в парламенті… Байден був у Києві в дуже складний час, коли це було небезпечно... Було б дуже правильно та логічно, якби Трамп, який займається миротворчою справою, який думає про те, щоб зупинити російську агресію приїхав в Україну і просто на власні очі побачив, що відбувається тут", - сказав Мережко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

На думку Мережка, якби Трамп приїхав в Україну та поспілкувався з людьми, з членами парламенту, з членами уряду, він би не робив таких заяв, що Путін нібито хоче бачити Україну успішною.

"Він би розумів краще, що відбувається. Це важливо не тільки для України, а і для нього, щоб розібратися, що дійсно відбувається".

За словами народного депутата, якщо Трамп хоче стати великим президентом, то він має наслідувати приклад таких президентів, як Джон Кеннеді та Рональд Рейган.

"В період Холодної війни її центром був Західний Берлін, який був постійно під загрозою. І Кеннеді приїхав туди та у своєму знаменитому виступі сказав: "Я - берлінець", тобто наголосив на моральній солідарності, підтримці США жителям Західного Берліна. І це вплинуло дуже суттєво на перебіг Холодної війни та на те, що перемогла демократія у врешті-решт. Рейган в 1987-му приїхав теж в Західний Берлін і виступаючи перед Берлінським муром сказав: "Містер Горбачов, зруйнуйте цей мур". І це теж вплинуло на подальші події", - нагадав Мережко.

Він підкреслив, що візит Трампа до Києва та його виступ у парламенті могли б стати потужним сигналом Росії про те, що США стоять на боці демократії.

"Якби Трамп приїхав до Києва і сказав якісь слова підтримки українському народу, це мало б значний вплив. Це був би такий потужний сигнал Путіну, Росії. І після цього у Росії зрозуміли б, що Сполучені Штати на правильному боці історії, на боці демократії і що не треба розраховувати на те, що Трамп може зайняти проросійську позицію", - наголосив Мережко.

Як повідомлялося, Трамп після перемовин з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді заявив про готовність приїхати в Україну і звернутися до парламенту, якщо це допоможе укласти мирну угоду.