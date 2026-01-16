Інтерфакс-Україна
11:11 16.01.2026

Тимошенко в суді: Запис скомпільовано нардепом Копитіним разом із НАБУ

Підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що викладений антикорупційними органами запис було скомпільовано народним депутатом Ігорем Копитіним ("Слуга народу"), який хоче уникнути кримінальної відповідальності, та Національним антикорупційним бюро (НАБУ), яке "виконує публічне замовлення з дискредитації".

"Вони (антикорупційні органи – ІФ-У) робили невідкладні слідчі дії, розуміючи, шо ніякої передачі грошей не буде, бо вона і не планувалася", - заявила Тимошенко в п’ятницю на судовому засіданні з обрання їй запобіжного заходу.

За словами лідерки парламентської фракції, було проаналізовано час аудіозапису і з’ясувалося, що фрагменти розмови, яку опублікували антикорупційні органи, взяті із зустрічі, яка мала Тимошенко з депутатом Копитіним. "По цьому депутату є кримінальна справа в НАБУ, він знаходиться під тиском НАБУ", - наголосила Тимошенко.

Лідерка фракції додала: "Копитін напросився до мене на зустріч, сказав, що не хоче буде в більшості… багато разів пропонував співпрацювати".

"Це абсолютно скомпільований запис паном Копитіним разом з НАБУ, які мали на меті: з однієї сторони, Копитін – позбавити себе від кримінальної справи, яка є в НАБУ, а з іншого боку, НАБУ виконувало політичне замовлення – конкретно дискредитувати мене як людину, яка послідовно, наполегливо, щодня веде парламентську діяльність, щоб не були проголосовані закони, які прямо суперечать національним інтересам України", - стверджує Тимошенко.

Керівниця парламентської фракції та її захист просять суд зобов’язати антикорупційні органи надати оригінал повної версії запису для проведення незалежної експертизи.

Теги: #вакс #тимошенко

