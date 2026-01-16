Прокурор САП просить суд застосувати щодо Тимошенко заставу в 50 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосувати до підозрюваної у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в 50 млн грн, наголошуючи на низці ризиків у разі обрання більш м’якого запобіжного заходу.

У ході судового засідання ВАКС в п’ятницю представник прокуратури зазначив, що процесуального порядку зібрання доказів у справі було дотримано, а сам злочин вважається закінченим в момент висловлення пропозиції.

"Просимо про застосування запобіжного заходу у вигляді застави… Беремо до уваги офіційно задекларований дохід Тимошенко… 50 млн грн буде достатньо", - сказав прокурор.

За його словами, такий запобіжний захід потрібен задля нівелювання низки ризиків. Зокрема, прокурор назвав ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, а також, що Тимошенко має великі фінансові спроможності та можливість перетину кордону.

Крім того, за словами прокурора, Тимошенко може впливати на експерте дослідження оприлюднених записів.

Прокуратура теж просить застосувати щодо Тимошенко низки процесуальних обов’язків.