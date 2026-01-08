Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд своєю ухвалою визначив для підозрюваного у державній зраді народного депутата Нестора Шуфрича альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в сумі 33 млн 280 тис. грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

"Ухвалою Київського апеляційного суду йому визначено заставу в сумі 33 млн 280 тис грн. Наразі застава ще не внесена", - зазначили у відомстві в четвер.

Як повідомлялося, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні Росгвардії Шуфрич за рішенням суду перебуває під вартою.

Шевченківський райсуд Києва відмовив Шуфричу в тому, щоб він фізично брав участь у засіданнях Верховної Ради, однак надав право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.